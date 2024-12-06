اتصالات مصرية قطرية عراقية لبحث التطورات في سوريا

وتحدث عبد العاطي، هاتفيا مع ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع ووزير خارجية الدكتور فؤاد حسين، ومع "جير بيدرسون" المبعوث الخاص للأمم إلى سوريا.وبحسب بيان رسمي للخارجية المصرية فإن عبد العاطي، بحث التطورات في سوريا على ضوء تلاحق الأوضاع الميدانية على الأرض في سوريا.وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وسيادة سوريا على أراضيها، وذلك بحسب تصريح المتحدث لوزارة الخارجية المصرية.وأكد الوزير المصري أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون مزيد من التصعيد وانزلاق الأوضاع إلى منعطفات خطيرة تهدد أمان ومستقبل السوري الشقيق.ودعا القوى إلى التعامل مع الموقف بصورة تعلي مصالح عموم السوري وتحفظ مقدراته ووحدته، وبما يسمح بعودة الاستقرار إلى كامل الأراضي السورية.وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة "تغليب النهج السياسي بما يضع حدا نهائيا لمعاناة السوري الشقيق".وفي وقت سابق، أجرى عبد العاطي اتصالات مع نظرائه في سوريا وتركيا وإيران والإمارات وروسيا وأمريكا، لبحث التطورات في سوريا.