ووجه الجولاني حديثه لمقاتليه في بيان على قناة تليغرام: "اتركوا المدن المحررة للشرطة ودمشق تنتظركم".يأتي حديث الجولاني بعد "المعارضة المسلحة" في أنها بدأت المرحلة الأخيرة تطويق السورية تمهيدا لاقتحامها.