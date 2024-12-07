واشنطن: نظام الأسد قد يفقد مظاهر السلطة نهاية الأسبوع

أكد أمريكي، اليوم السبت، أن نظام الرئيس السوري قد يفقد مظاهر السلطة نهاية الأسبوع المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن أمريكي أن "وزارة الدفاع (بنتاغون) لم تضع خططا لتغيير وضع قواتها في سوريا، مؤكدة انتظار رؤية ما سيحدث".

وأضاف المسؤول أن "نظام الرئيس قد يفقد مظاهر السلطة بحلول نهاية الأسبوع المقبل".



الى ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه "من غير الواضح إلى أين سيفر الرئيس السوري في حال سقوط نظامه، في ظل تقدم فصائل المعارضة نحو دمشق".

يشار الى أن تشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.