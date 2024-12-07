سوريا تكشف حقيقة وضع دمشق

وقالت (سانا) "لا صحة لما تروجه بعض وسائل الإعلام الخارجية عن الوضع في دمشق".

وأضافت أن "ما صدر من بيانات رسمية يكذب ما يروج".وأعلن السوري محمد الرحمون، السبت، عن وجود طوق أمني قوي حول دمشق.يشار الى أن تشهد منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل مسلحة وقوات النظام السوري، تمكنت الفصائل خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.