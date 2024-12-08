"هلاهل وتكبير وتكسير".. مشاهد من داخل القصر الجمهوري للأسد (فيديو)

وظهر عدد من الرجال والنساء داخل القصر حيث تعالت أصوات "الهلاهل أو الزغاريد" فضلا عن نداء "الله اكبر" من داخل القصر، بينما سمعت أصوات تكسير يقابلها أصوات أخرى تقول "حرام التكسير هذه أموال الشعب"، ومن غير المعلوم ما اذا كان التكسير طال الاثاث ام فقد تماثيل وصور.وأعلنت "إدارة عمليات هيئة تحرير الشام" في بيان من على التلفزيون السوري الرسمي، اسقاط نظام بشار الأسد والعمل على انشاء سورية حرة لجميع المكونات، داعية السوريين المهاجرين الى العودة لبلادهم، فيما هرب الأسد بطائرة فجر اليوم الى مكان مجهول.