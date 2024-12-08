نهب محتوياته.. مشاهد توثق لحظة دخول سوريين منزل الأسد في دمشق

دقيقه ونصف من داخل منزل بشار الأسد في منطقة المالكي.. pic.twitter.com/aOHljaHLTS
— Amr Elqazaz (@amrsalama) December 8, 2024
دقيقه ونصف من داخل منزل بشار الأسد في منطقة المالكي.. pic.twitter.com/aOHljaHLTS
بعد سقوط نظامه.. سوريون يقتحمون منزل بشار الأسد#سوريا pic.twitter.com/cNu1EcoBse
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2024
بعد سقوط نظامه.. سوريون يقتحمون منزل بشار الأسد#سوريا pic.twitter.com/cNu1EcoBse
رغم ان السلطة موجودة ورغم تحذير احمد الشرع من المساس بمؤسسات الدولة، شهدت العاصمة دمشق عنليات نهب بضمنهم منزل بشار الاسد نفسه. pic.twitter.com/raLPXdCQRV
— Dr. Haider Salman (@sahaider75) December 8, 2024
رغم ان السلطة موجودة ورغم تحذير احمد الشرع من المساس بمؤسسات الدولة، شهدت العاصمة دمشق عنليات نهب بضمنهم منزل بشار الاسد نفسه. pic.twitter.com/raLPXdCQRV