نهب محتوياته.. مشاهد توثق لحظة دخول سوريين منزل الأسد في دمشق

بعد سقوط نظامه.. سوريون يقتحمون منزل #سوريا pic.twitter.com/cNu1EcoBse — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 8, 2024

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على لحظات دخول المنزل، حيث بدت بعض الغرف خالية من محتوياتها، في حين قال شهود عيان إن أفرادًا من المعارضة والمواطنين المحليين تجولوا في المنزل دون أي مقاومة.يأتي ذلك مع سيطرة "المعارضة السورية" على دمشق، وتراجع النظام عن معظم مواقعه الاستراتيجية في البلاد، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من النظام بشأن مكان وجود أو الجهة التي خرج إليها، وسط تكهنات بخروجه من سوريا.