الخارجية السورية تصدر أول بيان لها بعد سقوط الأسد

وأكدت الوزارة، في تغريدة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استمرار عمل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.وقالت إنها "ستبقى في خدمة الأخوة المواطنين كافة، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل السوري، وانطلاقا من أن الوطن يبقى هو الأسمى".وفي توضيح لها وجهته لأبناء السوري، قالت الوزارة: "تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات كافة، بعيداً عن الرأي الواحد وتكون المواطنة هي الأساس".وانهار، اليوم الأحد، نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع فقدانه السيطرة على دمشق التي دخلتها فصائل المعارضة المسلحة فجر اليوم، بعد 24 عامًا من حكم الأسد، من ضمنها 13 عامًا منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، حين انزلقت الأوضاع إلى أسوأ نزاع دموي امتد لأكثر من 13 عامًا.