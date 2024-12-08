نتنياهو يصدر قرارا بشأن سوريا ويوجه بالاستيلاء على "المنطقة العازلة"

نيوز – دولي

أعلن الإسرائيلي نتنياهو، عن انهيار "فض الاشتباك الذي وقعته وإسرائيل عام 1974، حول الجولان إثر حرب تشرين عام 1973، وقضى بإنشاء منطقة عازلة.

وحسب "فرانس برس" أمر نتيناهو بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة. وتزامناً أعلنت الإسرائيلية نشر قوات في المنطقة العازلة مع وقالت إن ذلك يأتي بهدف "حماية في مرتفعات الجولان".

