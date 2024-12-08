الجيش الإسرائيلي يسيطر على جبل سوري "دون مقاومة"

نيوز – دولي

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن الإسرائيلي سيطر على جبل السوري "دون مقاومة"، وفق تعبير صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وذكرت صح يفة "يسرائيل هايوم" أن "إسرائيل سيطرت على جبل من الجانب السوري، وذلك بعد اقتراح يسرائيل كاتس في اجتماع أولي مع المؤسسة الأمنية الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء، حيث تم قبوله بالإجماع".

وقال كاتس إن قراراً اتخذ في وقت سابق اليوم الأحد بنشر قوات للجيش في منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم على الحدود مع في إطار خطة لضمان حماية كل الذين يقطنون هضبة الجولان.