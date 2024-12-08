السفير الإيراني في دمشق يكشف كواليس الليلة الأخيرة لنظام الأسد

نيوز – دولي

كشف السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، عن كواليس الليلة الأخيرة في نظام بشار الأسد قبل المعارضة سقوطه، وسيطرتها على دمشق.

وقال أكبري، اليوم الأحد، إن "الجيش السوري لم يُبدِ أي مقاومة في أي مكان منذ سقوط حمص"، مبينًا أن "الحكومة السورية توصلت إلى قناعة -بحسب تعبيرها- بشأن "تسليم السلطة سلميًا".

وأوضح أكبري، في حوار متلفز مساء الأحد : "لقد عقدت الحكومة السورية جلسة طارئة، الليلة الماضية، وقررت عدم اتخاذ أي مقاومة في العاصمة، بل تسليم السلطة والحكومة، وجميع القطاعات بشكل رسمي، وتم إبلاغ القرار إلى والقوات المسلحة عبر بيان قرأه السوري اليوم"، بحسب ما نقلته الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف ان "جريمة بشار الأسد كانت دعمه لمحور المقاومة، والوقوف إلى جانبها، واليوم هناك تيارات متعددة داخل سوريا، بعضها متطرف، وإن كانت تختلف عن "داعش" في جانب من المعتقدات"، إلى أن "الوضع الحالي في سوريا أدى لاصطفاف معقّد بين القوى الشمالية والجنوبية، مما قد تصبح سوريا ساحة للصراع بين بعض الدول العربية والإسلامية وتركيا".

وتابع السفير أكبري إن "إسرائيل تبدي رضاها بإزاحة أحد أعدائها"، مبينًا أن "نتنياهو يحاول استغلال الأوضاع الحالية في سوريا لصالحه".

وذكر "باعتقادي أن القرار السوري كان حكيمًا، فإذا لم يستطع الجيش المقاومة وكذلك الشعب، فمن الأفضل تجنب المزيد من نزيف الدماء والخسائر"، معربا عن قلقه "على مستقبل السوري".

وذكر أن "التنوع الفكري والتدخلات الخارجية قد تهدد الأمن والاستقرار في هذا البلد"، مشددا "على أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري".

وحذر من "أن التدخلات الخارجية قد تسلب نعمة الأمان من السوري".