بايدن يعلق على سقوط نظام الأسد: لحظة تاريخية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، سقوط نظام الرئيس السوري بشار بلحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري.

وقال بايدن في له، "تم تحرير من بشار ومما قام به هو ووالده، ونعلم أن موجود في موسكو الآن".

وأضاف بايدن أن "نظام قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام"، مؤكدا أن "هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده".

ولفت بايدن الى أن "قوات المعارضة دفعت لترك منصبه ومغادرة البلاد"، مضيفا "سنعمل مع أصحاب المصلحة في من أجل استغلال هذه الفرصة".



وتابع "كل المحاولات من قبل ووكلائها لحماية ونظامه باءت بالفشل"، مشددا بالقول "لن نعطي فرصة لتنظيم لبناء قدراته وسنعمل مع كل المجموعات السورية في إطار الأمم المتحدة".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.