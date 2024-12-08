طهران تتحدث عن "مخاوف" حول سوريا





وأضاف "زعم أن الفشل في كان بسبب السوري الذي لم يصمد"، قائلا إن "المقاومة أدت دورها هناك". وقال عراقجي، إن "طهران لديها مخاوف من اندلاع حرب أهلية أو طائفية جديدة أو وتحولها لمركز للإرهاب"، وفق تعبيره.وأضاف "زعم أن الفشل في كان بسبب السوري الذي لم يصمد"، قائلا إن "المقاومة أدت دورها هناك".

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.