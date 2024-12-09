ترامب يعيّن مستشارة جديدة من أصول عراقية

وبحسب موقع "24"، فإن ألينا حبة (40 عاماً) دافعت عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.وكانت حبة تقضي وقتاً مع الرئيس المنتخب منذ في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاغو".وقال ترامب، في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"،: "كانت ثابتة في ولائها، ولا مثيل لإرادتها، وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك، وأيام لا حصر لها في المحكمة".وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان بجرائم جنائية، عندما وجدته هيئة محلفين في نيويورك في مايو (أيار) الماضي مذنباً بكل التهم الـ34 في خطة للتأثير غير القانوني على انتخابات 2016، من خلال دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، قالت إنها مارست الجنس معه.وفي ولاية ترامب الأولى، شغلت الاستراتيجية الجمهورية كيليان كونواي منصب مستشارة الرئيس.وحبة من أصول عراقية وهي كلدانية، وهي أكبر طائفة مسيحية في العراق، وتتبع الطقوس الشرقية للكنيسة الكاثوليكية.