مجلس الشعب السوري: 8 كانون الاول يوم تاريخي فاصل

وجاء في بيان نشره في صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إن يوم الثامن من كانون لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".وأضاف في بيانه: "إننا في مجلس السوري نؤيد إرادة لبناء الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".وأكد مجلس أنه يضع إمكاناته في خدمة السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو الناهضة.وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس الأحد سقوط نظام بشار الذي غادر إلى التي منحته حق اللجوء الإنساني.