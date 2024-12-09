العراق يدين "استيلاء الكيان" على المنطقة العازلة مع سوريا

وجاء في بيان للخارجية، "تعرب وزارة خارجيةِ جمهوريةِ العراقِ عن إدانتها بأشدِ العباراتِ استيلاءَ الكيانِ الإسرائيليِّ على المنطقةِ العازلةِ معَ الجمهوريةِ العربيةِ السوريةِ في الجولانِ والأراضي المجاورةِ لها، وتُؤكِّدُ أن هذا الإجراءَ يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانونِ الدوليِ ولقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ".وشدت الوزارة على "أهميةِ احترامِ سيادةِ سوريا، والحفاظِ على استقرارِها ووحدتِها وسلامةِ أراضيها، وضرورةِ الامتناعِ عن أيِّ تدخلٍ في شؤونِها الداخليةِ".