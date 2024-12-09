مجلس الشعب السوري: مستعدون لتحقيق انتقال سلس

نيوز – دولي

اعلن رئيس مجلس السوري حمودة يوسف صباغ، الإثنين، إن مستعد لتقديم أي مساعدة لتحقيق انتقال سلس".

وذكر حمودة يوسف صباغ، أن "الأمر في سوريا يسير نحو فرض والأمان لجميع السوريين".

وأضاف "الشعب السوري فرح بالنهضة التي ستعيد الأمور لنصابها.. وكان من واجبنا الوطني أن نصدر بيانا إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا".

وتابع: "نحن نؤيد إرادة ببناء سوريا جديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة والعدالة لجميع أبنائه دون تمييز".

وأكد رئيس مجلس السوري التزام "بإرادة الحرة وهو يتجه نحو الأفضل"، إلى أنه "لم يتم التواصل معنا حتى الآن من قبل القائمة الآن".

وأبرز: "يهمنا في الدرجة الأولى حفظ وحدة سوريا وحماية السوريين من دون تمييز.. ولا يوجد في سوريا أقلية وأكثرية.. نحن جميعا أكثرية سورية واحدة".

وأوضح حمودة يوسف صباغ "إذا كان هناك أي قرار بحل المجلس، فنحن جاهزون.. ونحن أيضا جاهزون للاستمرار في العمل لحين تشكيل مجلس جديد في حال طلب منا ذلك".

وأردف قائلا: "ونحن مستعدون لتقديم أي مساعدة لتحقيق انتقال سلس، وهذا ما يجب أن يكون".

وأصدر مجلس السوري، في وقت سابق الإثنين، بيانا وصفه فيه يوم الثامن من كانون الاول باليوم التاريخي الفاصل في حياة السوريين جميعا.

وقال في بيان إنه يؤيد إرادة لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة والعدالة لجميع أبنائه دون تمييز.

كما وضع إمكانياته في خدمة السوري لما يتطلع إليه في بناء مستقبل زاهر.