دوي انفجارين في دمشق

شهدت السورية دمشق، مساء الاثنين، دوي انفجارين لم يعرف طبيعتهما.

وقالت "رويترز"، "دوي انفجارين على الأقل في السورية دمشق"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم (8 كانون 2024)، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.