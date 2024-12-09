الأمم المتحدة تطلق دعوة تخص عودة اللاجئين السوريين

وقال المفوض لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان إن "المفوضية تنصح بإبقاء التركيز على قضية العودة" وتأمل أن تسمح التطورات على الأرض بـ"عمليات طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين على اتخاذ قرارات واضحة".وقرر عدد من اللاجئين السوريين في تركيا الذين تقدر بيانات المفوضية أعدادهم بزهاء ثلاثة ملايين شخص، العودة إلى بلادهم بعد إسقاط .وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، أن بلاده ستعيد فتح أحد معابرها الحدودية المغلقة مع بهدف تسهيل اللاجئين.أما في أوروبا، فأثار سقوط نقاشا بشأن مصير اللاجئين السوريين، مع دول عدة بينها ألمانيا، تعليق البتّ بطلبات اللجوء التي قدمها سوريون، إلى حين اتضاح مسار الأمور.وأضاف غراندي: "نحن نراقب التطورات، وسنبدأ التواصل مع مجتمعات اللاجئين وندعم الدول في كل طوعية منظمة"، مشيرا إلى أن الوضع الميداني لا يزال غير واضح بعد مرور أقل من 48 ساعة على دخول قوات الفصائل المعارضة دمشق.وشدد المسؤول الأممي على ضرورة "ألا ننسى أن الاحتياجات في تبقى هائلة" في ظل الدمار الذي أصاب البلاد جراء النزاع المتواصل منذ عام 2011، مذكرا بأن تسعين بالمئة من سكان حاليا يعوّلون على المساعدات الانسانية مع اقتراب حلول الشتاء.وذكّر غراندي كذلك الأطراف "الداعمين بالحرص على أن تتوافر للمفوضية السامية للاجئين وشركائها، الموارد الضرورية للتدخل سريعا وبشكل فاعل خصوصا في الدول المجاورة التي ما زالت تستضيف ملايين اللاجئين".