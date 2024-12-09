تعليق أمريكي يخص سوريا: نريد انتقالا سلميا

اعربت الولايات الأمريكية، الاثنين، عن رغبتها بانتقال سلمي للسلطة في .

وقال الاتصالات في مجلس القومي الأمريكي جون كيربي، إن "الرئيس بايدن على تواصل مع نظرائه في المنطقة بشأن ونريد انتقالا سلميا للسلطة في سوريا".

وأضاف "يجب محاسبة وروسيا على ما ارتكباه في خلال الأعوام الـ14 الماضية".

ولفت كيربي "نراقب ما يحدث في عن كثب ولا موقف لدينا من تكليف البشير بتشكيل حكومة جديدة"، مضيفا "نريد التأكد من تلبية آمال وتطلعات السوريين ولذلك نتواصل مع شركائنا في المنطقة".