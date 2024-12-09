إيران تنتقد "صمت" الغرب بخصوص سوريا

انتقدت الإيرانية، الاثنين، ما وصفته صمت تجاه الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق .



وقالت الخارجية "ندين بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني على البنية التحتية السورية واحتلال أجزاء من الجولان".

وأضافت "ننتقد صمت وتخاذل الداعمة للكيان الصهيوني على انتهاكاته بحق سوريا".



وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم الأحد (8 كانون 2024)، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.