تهديد "إسرائيلي" بتدمير الأسلحة الثقيلة في سوريا

وأكد المسؤولون أن "إسرائيل ستبقي على وجود محدود لقواتها على الأرض بهدف على أي تهديد قد ينشأ عن الإطاحة بالرئيس بشار الأسد".وفي حديث للصحفيين من داخل مكتبه في وقت متأخر من مساء الاثنين، قال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمننا فيما يتعلق بالوضع الجديد في سوريا".وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل تستخدم كل ما لديها من أدوات لضمان أمنها بعد تغيّر القيادة السورية".من جانبه، قال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس إن "سيدمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في أرجاء سوريا، بما يشمل صواريخ أرض- جو وأنظمة الدفاع الجوي وصواريخ أرض- أرض وصواريخ كروز والصواريخ بعيدة المدى".وكان مصدر أمنيان سوريان، قد قالا إن "طائرات إسرائيلية قصفت ما لا يقل عن ثلاث قواعد رئيسية للجيش السوري تضم عشرات طائرات الهليكوبتر والمقاتلات الحربية"، في أكبر موجة من الضربات على القواعد منذ الإطاحة بنظام .