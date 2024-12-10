تزداد توغلا.. القوات الإسرائيلية على بعد 20 كم من دمشق

وقالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال تتوغل في ريف دمشق الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانية واحتلت قرية حينة وتتقدم إلى مشارف خان الشيخ التابع لمنطقة قطنا والمقابلة لقضاء راشيا داخل الأراضي اللبنانية.وأكدت مصادر محلية أن الدبابات الإسرائيلية تقف على بعد أقل من 3 كلم من قطنا في ريف دمشق الجنوبي والتي تبعد عن دمشق قرابة 20 كم.واحتل الإسرائيلي قرى وبلدات عرنة وبقعسم والريمة وحينة وقلعة جندل والحسينية وجباتا الخشب في ريف دمشق الجنوبي.وأشارت وسائل إعلام إلى أن المسير يقصف بشكل متواصل منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة دمشق.وأمس الاثنين، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة على سوريا استهدفت القدرات العسكرية للجيش السوري في عدة محافظات سورية.وقالت إسرائيل أمس إنها نفذت ضربات ضد أسلحة كيميائية ومخازن للصواريخ في سوريا "في إجراء وقائي لضمان سلامة مواطني إسرائيل بعد سقوط بشار الأسد".وطالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية.ودعا المندوب السوري أمس الاثنين إلى وضع حد "للعدوان الإسرائيلي ضد سوريا"، مشددا على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق فض الاشتباك الموقع في عام 1974.