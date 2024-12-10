كان في "جحيم" صيدنايا.. أول لبناني يعود الى بلده بعد 33 سنة تحت أرض سوريا (مقابلة)

وحموي وهو أول لبناني يصل بلاده بعد تحريره مع لبنانيين آخرين (غير محدد عددهم بعد) من المعتقلات التابعة للنظام السوري، قال في مقابلة مع موقع "الأناضول" :"لم يكن لدي أي أمل بالخروج من والعودة إلى وطني وبيتي".ووفقًا لتقارير دولية، يقع سجن صيدنايا العسكري الذي يوصف بـ"المسلخ البشري" على بُعد 30 كم من دمشق، وأصبح بعد مارس/ آذار 2011 مركزًا لاعتقال المتظاهرين السلميين وعناصر المعارضة العسكرية.وتشير التقارير إلى أن الآلاف تم قتلهم بشكل منظم وسري داخل السجن، حيث نفذ النظام إعدامات جماعية بدون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصًا في الأسبوع.كما توضح التقارير أن النظام احتجز المعتقلين في ظروف لا إنسانية، وعرضهم للتعذيب الممنهج، وحرمهم من الغذاء والماء والرعاية الطبية.وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة .وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.** عذاب ويأساعتقل حموي على يد عناصر استخبارات الجيش السوري عام 1991 بتهمة الانتماء إلى حزب "القوات اللبنانية" المعروف بمعارضته للوجود السوري في لبنان، وهو بين مئات اللبنانيين المفقودين في السجون السورية، وفقاً لمنظمات حقوقية لبنانية.قال حموي: "كنت محكوما بالمؤبد في سجن صيدنايا، وها أنا عدت اليوم إلى نفس المنزل الذي اعتقلت منه في بلدتي شكا (شمال لبنان) على يد عناصر من المخابرات السورية قبل 33 عاماً".وروى الأسير اللبناني المحرر معاناة 3 عقود من الاعتقال، تنقّل خلالها بين سجن عنجر (شرق لبنان) الذي كان تحت إدارة النظام السوري آنذاك، مروراً بسجنين في دمشق واللاذقية، وصولاً إلى سجن صيدنايا ذائع الصيت.وأضاف: "خلال فترات الاعتقال كنت في الانفرادي على مدى 15 عاماً، قبيل نقلي إلى سجن صيدنايا حيث أصبحت في زنزانة جماعية".** خروج سريعوحول ظروف الاعتقال، قال حموي: "كل ما عشته وتنفسته من لحظة الاعتقال هناك كان عذابا.. شعور ممزوج باليأس والحرمان، ولم يكن لدي أي أمل أنني سأخرج من المعتقل مجدداً".وتابع: "لم يكن هناك أي زيارات وكان التواصل ممنوعا بتاتا مع الأهل والأقارب، وأعتقد أنه كان هناك تقصير في الإعلام لعكس مأساتنا".وعن خروجه من الاعتقال، قال: "كنا نعلم أن هناك أحداثاً في الخارج لكننا لم نكن نتوقع الخروج بهذه السرعة من السجن".وأردف: "سمعت طلقات نارية ولم أعلم من الذي أخرجني، مشيت حوالي 15 كلم سيراً على الأقدام قبل أن يقلّني أحدهم إلى لبنان".** معتقلون ومختفون قسراوأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية في وقت سابق الاثنين، أن "حموي هو من أوائل الأسرى الذين عادوا إلى لبنان، في خطوة أثارت الأمل بعودة باقي المفقودين والمعتقلين اللبنانيين".وخلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت 29 عاما (1976-2005)، اعتُقل عدد من اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة، بينها الانتماء إلى أحزاب معارضة لهذا الوجود، أو الاشتباه في التعاون مع جهات "معادية" للنظام السوري آنذاك.إضافة إلى ذلك، تعرّض بعض اللبنانيين للاختفاء القسري دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، لا سيما في فترة الحرب اللبنانية الأهلية (1975 – 1990).وفي فترات سابقة، أفرج نظام عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، فيما نفت دمشق ذلك.ووفق جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (غير حكومية) فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسرا" في السجون السورية يبلغ 622.