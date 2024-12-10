واشنطن تكشف: لدينا قنوات اتصال مع المعارضة في سوريا

وذكر كيربي أن الرئيس جو بايدن "على اطلاع دائم بشأن من فريق القومي".وأضاف: "هناك العديد من المعارضة الآن في ويجب ما يفعلون، وفي النهاية السوري هو من يقرر كيف يكون مستقبله".وأبرز كيربي: "مصلحة أمننا القومي أن تكون مستقرة وأن نبقي الضغط على داعش، وتوقعوا استمرار هذا الضغط لأننا لا نريد أن يستغل الوضع ويعود".كما أشار إلى أن "ما حدث في دليل على أن نفوذ وإيران في المنطقة ضعيفا"، وأوضح "لدينا قنوات اتصال مع المعارضة في وسنبقي عليها".