حركة يهودية تزعم بناء مستوطنة جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي ينفي.. ما الحقيقة؟

وقالت "أوري تسافون" اليمينية المتطرفة، التي تدعو إلى ضم جنوب لإسرائيل، إن عائلات نصبت خياما في جنوب لبنان، وادعت أن تلك العائلات عبرت الحدود وأنشأت مستوطنة داخل الأراضي .لكن الإسرائيلي قال إن مزاعم المجموعة كاذبة، وأنهم لم يعبروا خارج حدود .وكانت "أوري تسافون"، وهي منظمة دينية يمينية، عقدت مؤتمرات افتراضية تدعو إلى الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان، وزعمت أن "عائلات من الاستيطان في جنوب دخلت أمس للاستيطان في الأرض، وأقامت خياما وزرعت أشجارا وأنشأت أيضا زاوية تذكارية تخليدا لذكرى يهودا درور يهلوم"، وهو جندي إسرائيلي من مستوطنة في الضفة قُتل في المعارك في جنوب في أكتوبر/تشرين الماضي.وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن "المجموعة الاستيطانية تدعي أنها نصبت خياما في قرية مارون الراس اللبنانية، وهي قرية تبعد نحو كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية".لكن متحدثا باسم الإسرائيلي قال إن النشطاء المستوطنين لم يعبروا الحدود إلى مطلقا، والواقعة حدثت داخل حدود .وأوضح أن الناشطين أقاموا مخيما بالقرب من بلدة حدودية إسرائيلية، قبل أن تقوم قوات الإسرائيلي بتفريقهم، حيث إن المنطقة تعتبر منطقة عسكرية مغلقة، بحسب .وتخضع المنطقة التي تزعم المجموعة أنها دخلتها لسيطرة الإسرائيلي حاليا، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين وحزب الله اللبناني، والذي تم توقيعه الشهر الماضي.ولدى الإسرائيلي مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل للانسحاب من جنوب لبنان، حيث تعمل قواته منذ أكتوبر/تشرين لدفع عناصر حزب الله بعيدا عن الحدود، وتسليم السيطرة على المنطقة للجيش اللبناني.وقال مسؤولون إسرائيليون إن القوات ستنسحب تدريجيا لضمان تنفيذ الاتفاق.وكانت "ناحالا" الاستيطانية المتطرفة، التي تدعو إلى الاستيطان اليهودي في غزة ولبنان، قالت إن "الرد على الفوضى في سوريا هو الاستيلاء على الأراضي، وإقامة المستوطنات اليهودية".وزعمت المجموعة أن "الاستيطان اليهودي هو الشيء الوحيد الذي سيحقق الاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل، وأنه يجب إنشاء المستوطنات في غزة ولبنان ومرتفعات الجولان بأكملها".