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حركة يهودية تزعم بناء مستوطنة جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي ينفي.. ما الحقيقة؟
دوليات
2024-12-10 | 12:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
532 مشاهدة
أثارت
حركة
إسرائيلية يمينية،
جدلا
بإعلانها البدء في تدشين مستوطنة في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، رغم نفي
الجيش
.
وقالت
حركة
"أوري تسافون" اليمينية المتطرفة، التي تدعو إلى ضم جنوب
لبنان
لإسرائيل، إن عائلات نصبت خياما في جنوب لبنان، وادعت أن تلك العائلات عبرت الحدود وأنشأت مستوطنة داخل الأراضي
اللبنانية
.
لكن
الجيش
الإسرائيلي قال إن مزاعم المجموعة كاذبة، وأنهم لم يعبروا خارج حدود
إسرائيل
.
وكانت
حركة
"أوري تسافون"، وهي منظمة دينية يمينية، عقدت مؤتمرات افتراضية تدعو إلى الاستيطان اليهودي في جنوب لبنان، وزعمت أن "عائلات من
حركة
الاستيطان في جنوب
لبنان
دخلت أمس للاستيطان في الأرض، وأقامت خياما وزرعت أشجارا وأنشأت أيضا زاوية تذكارية تخليدا لذكرى يهودا درور يهلوم"، وهو جندي إسرائيلي من مستوطنة في الضفة
الغربية
قُتل في المعارك في جنوب
لبنان
في أكتوبر/تشرين
الأول
الماضي.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن "المجموعة الاستيطانية تدعي أنها نصبت خياما في قرية مارون الراس اللبنانية، وهي قرية تبعد نحو كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية".
لكن متحدثا باسم
الجيش
الإسرائيلي قال إن النشطاء المستوطنين لم يعبروا الحدود إلى
لبنان
مطلقا، والواقعة حدثت داخل حدود
إسرائيل
.
وأوضح أن الناشطين أقاموا مخيما بالقرب من بلدة حدودية إسرائيلية، قبل أن تقوم قوات
الجيش
الإسرائيلي بتفريقهم، حيث إن المنطقة تعتبر منطقة عسكرية مغلقة، بحسب
الجيش
.
وتخضع المنطقة التي تزعم المجموعة أنها دخلتها لسيطرة
الجيش
الإسرائيلي حاليا، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين
إسرائيل
وحزب الله اللبناني، والذي تم توقيعه الشهر الماضي.
ولدى
الجيش
الإسرائيلي مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل للانسحاب من جنوب لبنان، حيث تعمل قواته منذ أكتوبر/تشرين
الأول
لدفع عناصر حزب الله بعيدا عن الحدود، وتسليم السيطرة على المنطقة للجيش اللبناني.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن القوات ستنسحب تدريجيا لضمان تنفيذ الاتفاق.
وكانت
حركة
"ناحالا" الاستيطانية المتطرفة، التي تدعو إلى الاستيطان اليهودي في غزة ولبنان، قالت إن "الرد على الفوضى في سوريا هو الاستيلاء على الأراضي، وإقامة المستوطنات اليهودية".
وزعمت المجموعة أن "الاستيطان اليهودي هو الشيء الوحيد الذي سيحقق الاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل، وأنه يجب إنشاء المستوطنات في غزة ولبنان ومرتفعات الجولان بأكملها".
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