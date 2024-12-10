الأمم المتحدة تؤكد: الجولان أرض محتلة

وقال ستيفان دوجاريك، "ما زلنا نعتبر مرتفعات الجولان أرضا محتلة، ونقف ضد أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا".





وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم الأحد (8 كانون 2024)، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته. وأضاف "لا ينبغي لجيران استغلال نقطة التحول الحالية للتعدي على أراضيها"، الى أن "الأمم تعارض أي انتهاك لسلامة أراضي سوريا".وأعلنت فصائل المعارضة السورية في بيان بثته عبر التلفزيون السوري صباح يوم الأحد (8 كانون 2024)، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.