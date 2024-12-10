مسؤول أمريكي يتحدث عن "مخاطر" بما حدث في سوريا

وقال مستشار القومي الأمريكي، "السوريون لديهم الآن أول فرصة في عقود لتحديد من يحكمهم".

وأضاف "ما زلنا نعمل على كيفية التعامل مع الجماعات التي أطاحت ببشار الأسد"، مردفا "مخاطر كبيرة مرتبطة بما حدث في سوريا".

ولفت الى أنه "لا تغيير رسميا في سياسة واشنطن تجاه أي من الجماعات التي أطاحت بالأسد"، مضيفا "سنتريث قبل اتخاذ قرار بشأن الجماعات التي أطاحت بالأسد لحين معرفة ما ستفعله".

وتابع أن "القوات الأميركية في موجودة لسبب مهم وليست ورقة مساومة"، معتبرا أن "غرض الضربات الأميركية على تنظيم إرسال رسالة".