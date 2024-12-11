كبير مستشاري البيت الأبيض يتوجه إلى الشرق الأوسط.. ماذا يخطط؟

وقال البيت الأبيض إن ساليفان سيسافر إلى الأوسط اليوم الأربعاء وسيلتقي الإسرائيلي بنيامين بنتنياهو يوم الخميس.وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس القومي بالبيت الأبيض، لموقع "أكسيوس" إن ساليفان سيلتقي بالقادة الإسرائيليين لمناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق في غزة، وآخر التطورات في سوريا، وكذلك لبنان وإيران.ويخطط بعد ذلك للسفر إلى القاهرة والدوحة للقاء الزعماء المصريين والقطريين ومناقشة جهود الوساطة التي يبذلونها.وقال مصدران مطلعان على رحلة ساليفان إنه يخطط للضغط على الإسرائيليين والقطريين والمصريين للقيام بما يلزم لإبرام الصفقة في غضون أيام والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.والتقى ساليفان أمس الثلاثاء، للمرة الخامسة عشرة مع عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة، وأخبرهم أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن.ووفقا لمصدر مطلع، زار مدير الشاباك الإسرائيلي رونين بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أمس القاهرة واجتمعا مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد وكبار المسؤولين العسكريين المصريين، وكانت إحدى التي ناقشوها هي إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار، بحسب موقع "روسيا اليوم".