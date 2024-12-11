أردوغان: حقبة البعث انتهت

وفي في فعالية "اليوم لحقوق الإنسان.. وجه الأخوة"، والتي تنظم بالمقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في أنقرة، شدد أردوغان على أن "موقف من الأزمة السورية، كان واضحا جليا لا شك فيه، منذ اليوم الأول، وهو مبني على الضمير.. استقبلنا إخوتنا السوريين بروح الأخوة، ودائما قلنا نحن الأنصار وهم المهاجرون".ورأى أنه "كان هناك من حاولوا تسميم هذه المرحلة وتشويه مواقف تركيا، خاصة المعارضة التركية، وزعيمها السابق الذي كانت تصريحاته عنصرية مثل النازية"، مذكرا أن "تركيا استقبلت المهاجرين السوريين على مدى 13 عاماً، ووقفت إلى جانبهم".