رفع حظر التجوال في دمشق

وشهدت السورية دمشق حالة من وعدم الاستقرار بعد ساعات من المسلحين سيطرتها على دمشق.وكان قد تم عن حظر للتجوال في دمشق يبدأ من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الخامسة فجراً.