ذبح زوجته وأطفاله وحرق والدته وشقيقه لسبب صادم

نيوز – دولي

كشفت التحقيقات التي تجريها المختصة بمحافظة القليوبية المصرية، عن "مفاجأة صادمة" في الجريمة المروعة التي ارتكبها بائع خضراوات، حين أقدم على قتل زوجته وأطفاله "ذبحا" وأشعل في أمه وشقيقه، إذ تبين أن بحثه عن جرعة مخدرات كان السبب.

وتبين أن القاتل المقيم بقرية "عزبة الصفيح" بمركز "طوخ" اعتاد على إنفاق جميع أمواله من تجارته في الخضراوات والفواكه على أصناف المخدرات، ولم يتوان عن قتل أفراد أسرته، ثم إنهاء حياته حين حاولوا إثناءه عن ذلك.

وأوضحت التحقيقات وشهادات شهود العيان أن المتهم كان دائم التشاجر مع زوجته، والتعدي عليها وعلى أطفاله بالضرب المبرح، كلما طالبوه بمصروف المنزل.

وعاد يوم الواقعة إلى المنزل غاضبا عندما لم يحصل على الجرعة التي يتعاطاها من المواد المخدرة، لأنه لا يمتلك ثمن المخدرات، وعندما طالبته زوجته بمصروف المنزل حدثت مشادة كلامية، ليعقد النية حينها على إنهاء كل شيء.

وأكدت التحقيقات أنه "بعد أن قتل أطفاله وزوجته، توجه إلى منزل والدته وشقيقه وأشعل فيهما النيران فلقيت الأم مصرعها في الحال، ثم تخلص من حياته بالقاء نفسه أمام القطار، بينما لفظ شقيقه أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته في وقت لاحق".

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقاه مدير أمن القليوبية بمقتل ربة منزل وطفليها ذبحا ومصرع مسنة ونجلها في حريق شقتهما.