قائد القيادة المركزية الأمريكية يحلق فوق مضيق هرمز

وقالت القيادة في بيان تابعته ، ان "قائد القيادة حلق فوق اليوم على متن مروحية وتابع الظروف العملياتية"، مبينة ان "القائد اكد ان زيارته للمضيق تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة ضمان حرية الملاحة عبره".وأضافت ان "أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الـ٦ الماضية بدعم منا"، مشيرة الى ان "الزخم في مضيق هرمز متواصل في الأشهر الأخيرة منذ نجاحنا بتطهيره من الألغام البحرية".وبينت ان "مسارات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام البحرية الإيرانية"، لافتة الى "اننا ساعدنا الشركاء في على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط منذ الصيف".وذكرت ان " وشركاؤها الإقليميون يسيطرون بوضوح على مضيق هرمز"، موضحة "اننا نركز على ضمان استمرار حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز".