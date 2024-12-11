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طهران تنتقد مجلس الأمن: أصبح مكبلا ومراقبا لوضع سوريا
دوليات
2024-12-11 | 15:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن مجلس
الأمن
أصبح
مكبلا ومراقبا للوضع في سوريا.
وقال عراقجي، إن "على دول المنطقة التعبئة الفورية وتوحيد صفوفها لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا".
وأضاف أن "الكيان الصهيوني احتل مزيدا من الأراضي السورية، ودمر جميع البنى الدفاعية والمدنية فيها"،
مشيرا
الى أن "مجلس
الأمن
أصبح
مكبلا ومراقبا للوضع في سوريا، بسبب عراقيل الولايات المتحدة".
يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون
الأول
2024) عبر التلفزيون
الرسمي
السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.
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