فقدان 40 مهاجرا في مياه المتوسط

وقالت منظمة "كومباس كولكتيف" التي تساعد في عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط "نفترض أنها الناجية الوحيدة من القارب الغارق، وأن الأشخاص الـ44 الآخرين قد لقوا مصرعهم غرقا".وسمع طاقم السفينة "تروتامار 3" التابعة للمنظمة "وسط الظلام صرخات استغاثة الفتاة الأربعاء، أثناء توجهها للتعامل مع أخرى.وأضافت المنظمة في بيان إن "الفتاة البالغة 11 عاما من سيراليون كانت تطفو على سطح الماء منذ ثلاثة أيام مع سترتي مصنوعتين يدويا من إطارات معبأة بالهواء وسترة أخرى بسيطة".وقال ماورو مارينو، الطبيب الذي قام بفحص الناجية، بحسب صحيفة "لاريبوبليكا"، إنه يعتقد أن الفتاة ظلت في لمدة 12 ساعة تقريبا.وأبلغت الفتاة الإنقاذ أن القارب الذي كانت على متنه انطلق من صفاقس في تونس، لكنه غرق إثر هبوب عاصفة.وصرحت متحدثة باسم منظمة "ميديترينيان هوب" وفق وكالة "فرانس برس"، أن الفتاة تخضع للعلاج في المستشفى وهي تتعافى.وأفادت وكالة الأنباء "أنسا" أن زوارق خفر السواحل والشرطة عثرت الأربعاء، على القارب المنكوب، لكن "لم يعثر على جثث أو آثار ملابس".