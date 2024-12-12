غارات إسرائيلية جديدة على دمشق

وذكرت الوسائل أن "الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق السورية على ارتفاع منخفض".وقال "تلفزيون سوريا" أن "غارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء العاصمة".وقال سكان في أحياء دمشق إنهم "سمعوا انفجارين قويين، يعتقد أنهما في مطار المزة العسكري".وأضاف السكان أنهم "سمعوا أصوات طائرات حربية تحلق في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي".وشنت إسرائيل مئات الغارات التي استهدفت عسكرية ومنشآت بحثية تابعة للجيش السوري، في أغلب المحافظات السورية.ومنذ سقوط نظام الأسد مع وصول الفصائل المسلحة إلى دمشق، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير أغلب قدرات السوري.