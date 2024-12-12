ضمنها بلد عربي.. روسيا تعلن قائمة الدول المسموح لمواطنيها دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية

وقام بإضافة "بربادوس وبوتان وزيمبابوي والأردن وكينيا وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وتونغا وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وإسواتيني إلى القائمة".واستبعد ميشوستين صربيا وأندورا من القائمة، حيث تم إبرام اتفاقيات ثنائية معهما بشأن السفر المتبادل للمواطنين بدون تأشيرة.وبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية على موقع للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية ورحلات الضيوف اعتبارا من 1 اب 2023.وأعلنت الخارجية في اب أنه في الفترة من اب 2023 إلى تموز 2024، حصل 540.9 ألف أجنبي على تأشيرة دخول.وكانت الصين هي الرائدة المطلقة في عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة (254.2 ألف) لروسيا خلال العام، بحسب .