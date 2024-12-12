قضية "تايس" تتفاعل.. سوريا تعرض على واشنطن المساعدة

وأبدت السياسية استعدادها للتعاون مع واشنطن في البحث عن مواطنيها الذين فقد أثرهم في سوريا خلال حكم الأسد.وقالت في بيان على "تلغرام": "بتوجيه من القيادة.. البحث عن المواطن الأمريكي أوستن تايس" المخطوف في سوريا. وأفادت كذلك أنه جرى "تحرير وتأمين" أمريكي يدعى ترافيز تيمرمان، من دون ذكر تفاصيل أخرى.وأكدت في البيان ذاته استعدادها "للتعاون المباشر مع الأمريكية لاستكمال البحث عن المواطنين الأمريكيين المغيبين من قبل نظام الأسد السابق".وخطف تايس الذي كان يغطي الحرب في سوريا، في أغسطس 2012 في داريا، إحدى ضواحي دمشق.وظهر تايس الذي كان يبلغ ساعتها 31 عاما في شريط فيديو في سبتمبر 2012 وهو معصوب العينين، لكن هوية خاطفيه لا تزال مجهولة ولم يتوافر سوى قليل من المعلومات عنه منذ خطفه.وعام 2022، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة "متأكدة" من أن الصحافي "محتجز لدى النظام السوري" مؤكدا أنه طلب إطلاق سراحه.وفي 2020، أرسل الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الذي تعلق عليه عائلة تايس آمالا كبيرة بعد إعادة انتخابه، رسالة شخصية بشأن الصحفي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لكن الأخير قال إنه لا يعرف ما إذا كان تايس لا يزال حيا.ومنذ سنوات تدعو منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إطلاق سراح الصحفي، وحثت السلطات الأمريكية إلى بذل قصارى جهدها لتأمين إطلاقه.