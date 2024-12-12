لبنان.. شهيد ومصاب بغارة "إسرائيلية" على الخيام

أعلنت وزارة اللبنانية، مساء الخميس، عن استشهاد شخص وإصابة آخر بغارة "إسرائيلية" على منطقة الخيام.

وأعلن مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة في بيان، أن "غارة الإسرائيلي على الخيام أدت إلى سقوط وإصابة شخص آخر بجروح".

الى ذلك قال "الجيش الإسرائيلي"، إن "سلاح الجو استهدف عناصر من حزب الله في جنوب لبنان ينتهكون وقف إطلاق النار".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ لوقف إطلاق في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة غزة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين 2023.