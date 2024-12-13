الانتظار قبل العودة للديار.. هل سيعود النازحون السوريون بالعراق لبلادهم؟

نيوز – محلي

ما زال الكثير من السورين الذين يعيشون في متخوفون من العودة غالى بلادهم بعد سقوط بشار الأسد، لافتين الى انهم ينتظرون استقرار الأوضاع كي يتمكنوا من ذلك.

ولجأ الكثير من السوريين الى بعد الاحتجاجات التي حصلت عام 2011 وبدا النظام السوري السابق بحملات اعتقالات طالت الكثير من المشاركين فيها.

وبقي هؤلاء السوريين في لسنين كثيرة بعضهم طال بقاؤه اكثر من 10 و11 عاما.

وعبر الكثير منهم عن اشتياقه وتحمسه للعودة إلى بلاده مع الحياة إلى طبيعتها، لكنهم قرروا الانتظار حتى تتحسن الأوضاع والخدمات ويحل الأمان ولو بنسبة قليلة.

ويقول اللاجئ ماهر محمد الذي كان يعمل خلال السنوات الماضية في لبنان لكنه اضطر إلى تركها إثر تدهور الأوضاع هناك، ولجأ إلى حيث يعمل أجيرا يوميا في مجال البناء إن "فرحتنا لا توصف بانهيار النظام في الذي بسببه حرمت من العودة إلى بلدي منذ عشر سنوات كوني مطلوب للخدمة العسكرية وكنت أخشى العودة لأنه سيتم زجي في المعارك التي يخوضها النظام من اجل بقاءه، حتى أنني لم أستطع العودة عند وفاة أمي".

ويعمل محمد في لتأمين المال وارساله لزوجته واطفاله لسد احتياجاتهم الأساسية في سوريا، ويقول إنه "ينتظر على أحر من الجمر بدء الرحلات الجوية بين ودمشق لكي يعود وتنتهي رحلة لجوءه الطويلة".

ويعزو غالبية السوريين الأسباب التي تمنع هذه العودة إلى تردي الاوضاع المعيشية وعدم توفر فرص العمل إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني في غالبية مناطق والمخاوف من حدوث معارك.

واستقبل إقليم كردستان خلال السنوات الماضية أعدادا كبيرة من اللاجئين بعد الأزمة السورية عام 2011 وإندلاع معارك تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في وسوريا بعد عام 2014.

وبحسب اخر إحصائية حكومية يبلغ العدد الإجمالي للاجئين السوريين في إقليم كردستان نحو 260 ألف لاجئ يقطنون داخل المخيمات وخارجها.