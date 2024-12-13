إليكم سبب حريق دار المسنين في الأردن وعدد الضحايا

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في خبر محزن، استفاق على حريق هائل شب في دار للمسنين، أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى.





وغير رواد التواصل الاجتماعي الأردنيون على حساباتهم الشخصية، عن حزنهم الشديد بسبب هذه الحادثة المؤلمة، وتكثف البحث أيضا في الساعات الماضية عن سبب حريق في وعدد الضحايا. وفي التفاصيل، اندلع حريق هائل في مركز خاص لرعاية المسنين في الأردنية، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، وأفادت قناة "رؤيا" الأردنية في هذا الشأن، أن الحريق شب في الطابق في مركز جمعية الأسرة البيضاء لرعاية المسنين، والذي كان يقطنه 111 مسنا، وأسفرت الحادثة عن وقوع 6 وفيات، و5 إصابات بليغة، و55 إصابة وصفت بـ "المتوسطة".وغير رواد التواصل الاجتماعي الأردنيون على حساباتهم الشخصية، عن حزنهم الشديد بسبب هذه الحادثة المؤلمة، وتكثف البحث أيضا في الساعات الماضية عن سبب حريق في وعدد الضحايا.





*تفاصيل عن سبب حريق في وعدد الضحايا:



أكدت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الذي تبلغ مساحته 80 مترا مربعًا قد احترق.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى، إن "الجهات المختصة قامت بإخلاء المسنين ونقلتهم إلى مراكز أخرى، كما تم نقل الجرحى إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج اللازم". مضيفة أن النيران امتدت على مساحة 80 متزا داخل الذي يقطنه 111 شخصا، وتم إجلاء باقي المسنين إلى عدة مراكز أخرى.



وأكدت الوزيرة على سلامة كل المسنين الذين تم إجلاؤهم من قبل الجهات المعنية، وأشارت إلى أن التحقيق جار لمعرفة سبب حريق في .



بدوره، تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان، جميع المصابين في مستشفى البشير في العاصمة عمان، مؤكدًا على تقديم كل أشكال الرعاية الطبية اللازمة للجرحى.



كما عبرت الحكومة الأردنية عن تعازيها لأسر ضحايا الحريق وتمنياتها الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



