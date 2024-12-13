دخلوا بطريقة غير شرعية إلى لبنان.. انقلاب حافلة ركاب بداخلها 30 سوريا

وذكرت الصحيفة أن هذا الحادث يأتي بعد تمكن عدد من السوريين من الدخول خلسة عبر أحد المعابر غير الشرعية عند مجرى النهر الكبير بين ولبنان.وتولى الصليب اللبناني إسعاف المصابين ونقلهم، بينهم سائق الفان وهو لبناني، إلى "سيدة السلام" في القبيات وحالة بعضهم حرجة.وقالت الصحيفة إن الحافلة كانت تقل نحو 30 شخصا، وقد حضرت إلى المكان قوة من اللبناني. كما بوشرت التحقيقات مع ركاب الفان بإشراف المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.