تشققات بجدار سد تشرين السوري تقلق العراق.. تعرف على آخر المستجدات

وقال الخبير المائي ميثم محمد، إننا "في نراقب عن كثب الأنباء التي تتحدث عن تضرر سد تشرين جراء الصراع في سوريا، إذ تواصلنا مع خبراء سوريين أكدوا حدوث تشققات في جدار الرئيس".وأضاف أن "الطاقة التخزينية للسد من المياه تبلغ 1.9 مليار م3، وهذه الكميات تعد خطيرة فيما إذا حدث أي انهيار للسد، إذ سيعمل على تكوين موجات من المياه ستؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة".وبين محمد أن "الموجة الأولى ستعد الأقوى فهي لا تقل عن 7 أمتار وستضرب المناطق حتى 150 كيلومترا، بينما تكون الموجة الثانية بارتفاع 5 أمتار وستضرب حتى 400 كيلومتر، وأما الموجة الثالثة فستكون بارتفاع 3 أمتار، وهي التي ستؤثر على العراق، إذ سترفع منسوب نهر الفرات بشكل كبير".وأكد الخبير أن "المدن العراقية الواقعة على نهر الفرات في محافظة ستتأثر إذا حدثت كارثة انهيار سد تشرين السوري"، مشدداً على "ضرورة وجود تدخل دولي لإبعاد الاشتباكات العسكرية عن السد".وشهد ريف مدينة منبج شرقي حلب اشتباكات مسلحة بين قوات الديمقراطية "قسد" وفصائل المعارضة السورية، في إطار محاولة الفصائل بسط سيطرتها على كامل مدينة منبج ودفع قوات "قسد" باتجاه عين العرب (كوباني).وأعربت المجموعة الإستراتيجية للخبراء السوريين المستقلين عن قلقها العميق إزاء استهداف جسم سد تشرين شرقي حلب، ما أدى إلى أضرار جسيمة تهدد بارتفاع منسوب المياه، محذرة من انهيار إذا لم يتم علاج التصدعات التي حدثت في .