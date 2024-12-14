ونشرت الطبيبة على صفحتها الشخصية قالت فيه: "نزلت ولا متوقعة شكل الحياة هيك نزلت وانا خايفة لان انا من البارحة ما تحركت من بيتي... اقسم بالله الفرحة بقلوب وعيون الناس.. ليك ليك الأغاني ليك والترحيب فينا".وأضافت، أنه "يا جماعة لا حدا يخوفكن منهن وانهم جماعات تكفيرية ما ليكني نازلة مثل ما انا، وعم يسلموا ويساعدوا ويقفوا مع العالم والحياة بتاخذ العقل".وتابعت: "سوريا راح ترجع مثل قبل وأحلى كمان، بحبكن وبحب كل السوريين".