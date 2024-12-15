بيع رقم لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار

نيوز – منوعات

تجاوز سعر بيع رقم مميز للوحة مركبة في الأردن، مليون دولار، بعد انتهاء المزاد العلني الذي طرحته ترخيص السواقين والمركبات الأردنية على الرقم المميز (1-44 ) بمبلغ 735 ألف دينار (حوالي 1,035 مليون دولار).

وبلغ سعر البيع النهائي للرقم، بعد احتساب الضريبة 852 ألفًا و600 دينار (حوالي 1,201 مليون دولار)، ولم يعرف بعد اسم مشتري الرقم.

في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الحالي، أعلنت ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع الأردنية، طرح مجموعة من المميزة للبيع بالمزاد العلني، والمعلن عنها في موقع الإلكتروني.

شروط المزاد

وبدأ أول مزاد علني إلكتروني، في تاريخ اليوم، ومن المقرر أن ينتهي آخر مزاد يوم الخميس المقبل.

وتشترط ترخيص السواقين والمركبات على من يرسو عليه المزاد دفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد على 15 يوميًا من تاريخ إحالة المزاد عليه، ويُلزم الفائز بالمزاد، بدفع (10%) من قيمة المزاد.

ويحق الاشتراك بالمزاد العلني من أي مكان لكل من يحمل رقمًا وطنيًّا أردنيًّا أو من يحمل رقمًا شخصيًّا من الجنسيات الأخرى، على أن يتم دفع بدل ثمن المميزة والرسوم والضرائب المقررة من قبل من يرسو علية المزاد.