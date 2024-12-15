Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نبأ سار للهلال السعودي يخص مونديال الأندية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كم تبلغ ثروة الأسد وأفراد عائلته؟

دوليات

2024-12-15 | 10:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كم تبلغ ثروة الأسد وأفراد عائلته؟
4,142 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، أن ثروة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تُقدَّر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، وسط تساؤلات عن مصير أموال العائلة التي أزيحت عن حكم سوريا بعد خمسة عقود.

ويقول التقرير، الذي أعدته الخارجية الأمريكية بناء على طلب من الكونغرس الأمريكي في عام 2022، إن الأسد وأفراد عائلته من زوجته أسماء وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى رامي مخلوف، يملكون إمبراطورية عقارات وأعمالا خارج سوريا.
 
وتؤكد الوزارة، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية، أن "تقدير الثروة غير دقيق، لصعوبة معرفة صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة التي ترجع إلى الأصول العائلية التي يُعتقد أنها منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية".
 
وأفادت تقارير بأن عائلة الأسد تدير نظامًا معقدًا يشمل شركات وهمية وكيانات غير شرعية لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية، مثل التهريب، تجارة الأسلحة، المخدرات، والابتزاز، بحسب الشبكة.
 
أما عن توزيع الثروة بين أفراد العائلة فهي كما يلي:
 
ثروة بشار وزوجته أسماء
 
تشير التقارير إلى أن بشار وأسماء الأسد سيطرا على جزء كبير من الاقتصاد السوري من خلال شبكة معقدة تشمل غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة، إذ أسست زوجته نفوذًا متزايدًا عبر اللجنة الاقتصادية، المسؤولة عن إدارة قضايا الغذاء والوقود والتجارة، ووسعت سيطرتها لتشمل القطاعات غير الربحية والاتصالات.
 
ويقول التقرير: "في 2019، استولت أسماء على جمعية البستان من رامي مخلوف، وفي 2021 سيطرت على شركة سيريتل، كما أسست شركة "إيما تل" بالتعاون مع رجل الأعمال خضر طاهر".
 
وتدير عائلتها، بحسب التقرير، شركة "تكامل"، المسؤولة عن توزيع المواد الغذائية المدعومة، مما يتيح لعائلة الأسد والأخرس جمع ثروات غير مشروعة على حساب الشعب السوري.
 
ثروة ماهر الأسد
 
أما ماهر الأسد، وهو قائد الفرقة الرابعة المدرعة، يدير شبكة متورطة في أنشطة غير مشروعة تشمل تهريب المخدرات (خاصة الكبتاغون) وفرض رسوم على نقاط التفتيش والنقل التجاري.
 
وتشير الشبكة إلى أن شقيق الرئيس يرتبط بعلاقات وثيقة مع رجال أعمال مثل محمد صابر حمشو، الذي يعمل كواجهة لاستثماراته في قطاعات البناء والاتصالات والسياحة، وعائلة قاطرجي التي تدير تجارة النفط بين النظام وداعش، كما يشرف خضر علي طاهر على تحصيل الإتاوات من المعابر والحواجز، إضافة لاستثمارات ماهر في المقاولات والطاقة عبر مجموعة تيلسا الاستثمارية.
 
رفعت الأسد
 
رفعت الأسد، عم بشار الأسد، غادر سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة، واحتفظ بأعمال كبيرة حتى طرده عام 1999 إثر اشتباكات مع أنصار حافظ الأسد.
 
في 2017، صادرت إسبانيا أصوله ضمن تحقيق أوروبي في غسيل الأموال، وفي 2020، حكمت محكمة فرنسية بسجنه 4 سنوات بتهم غسيل الأموال والاحتيال الضريبي، وصادرت ممتلكاته المقدرة بـ850 مليون دولار.
 
عاد إلى سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لتجنب السجن.
 
ثروة رامي مخلوف
 
رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، كان من أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إذ سيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري بثروة تُقدر بين 5 و10 مليارات دولار.
 
شغل منصب المالك الأكبر لشركة "سيريتل"، التي تعرضت لتجميد أسهمها في 2020؛ بسبب نزاع مع السلطات حول ضرائب متأخرة بقيمة 180 مليون دولار.
 
وأُزيل مخلوف من مجلس إدارة الشركة في 2021، وتم الحجز على أصوله لضمان السداد.
 
وكان يمتلك أيضًا حصة كبيرة في "الشام القابضة" واتُّهم بتهريب الأموال عبر حسابات وهمية، ونُقلت إدارتها لشخصية قضائية. كما أشرف على "جمعية البستان الخيرية" التي مولت ميليشيات خاصة، لكنها وقعت تحت سيطرة أسماء الأسد في 2019.
 
إيهاب مخلوف
 
إيهاب مخلوف، الأخ الأصغر لرامي مخلوف وابن خال بشار الأسد، برز دوره في إدارة أصول عائلة مخلوف بعد الخلافات مع شقيقه. حصل على حقوق احتكار الأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية من الحكومة السورية.
 
في مايو/ أيار 2020، تنحى عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، معلنًا دعمه لبشار الأسد، ولوم شقيقه رامي على مشكلات الشركة. كما يمتلك استثمارات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية ويدير أكثر من 200 مكتب صرف عملات في دمشق.
 
ذو الهمة شاليش ورياض شاليش
 
ذو الهمة شاليش ورياض شاليش، ابنا عمومة بشار الأسد، جمعا ثروة تقدر بأكثر من مليار دولار.
 
شغل ذو الهمة منصب قائد الحرس الرئاسي حتى 2019، عندما وُضع قيد الإقامة الجبرية بشبهة الاختلاس.
 
أما رياض، فقد كان مديرًا لمؤسسة الإسكان العسكري، وهي شركة حكومية. وتأتي ثروتهما نتيجة مصالحهما التجارية والأنشطة غير المشروعة، مثل التهريب وغسل الأموال.

>> انضم الى السومرية على واتساب  

ثورة

الاسد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
Play
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
Play
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
Play
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
Play
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
علناً
Play
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Play
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
Play
تعزيز التفاهم الثقافي في الأعمال التلفزيونية - حلقة ١٧٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
Play
بغداد سوق الازرملي - الحلقة ١٧٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-15
عشرين
Play
عشرين
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
Play
سوريا بعد الاسد.. العراق في قلب العاصفة - الحلقة ٤٨ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-14
رحال
Play
رحال
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
Play
أطراف العاصمة بغداد - الحلقة ٢٧ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
Play
14-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-14
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-14
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
Play
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
علناً
Play
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Play
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
اخترنا لك
السعودية توجه دعوة للمجتمع الدولي تخص الجولان
11:39 | 2024-12-15
واقعة مأساوية في مصر.. استغلال طفل في فيديو إباحي
11:35 | 2024-12-15
"هاري ترومان" تصل إلى الشرق الأوسط
11:18 | 2024-12-15
برلماني إيراني يفجر مفاجأة صادمة بشأن رحيل "إبراهيم رئيسي"
11:12 | 2024-12-15
ابلغته رسالة "شديدة اللهجة".. الجزائر تستدعي السفير الفرنسي
10:56 | 2024-12-15
تعرف على ثروة فريق ترامب بعد اكتماله
10:32 | 2024-12-15
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.