"هاري ترومان" تصل إلى الشرق الأوسط

وقالت القيادة الأمريكية في منشور على منصة "إكس": "في 14 وصلت مجموعة حاملة الطائرات يو ترومان إلى منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية".وأضافت: "تنتشر المجموعة لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".وفي نهاية سبتمبر، أعلنت الأمريكية "البنتاغون"، عن إبحار حاملة الطائرات "يو ترومان" إلى شرق المتوسط على رأس مجموعة للانتشار المخطط له.