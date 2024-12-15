سوريا.. الجولاني يتحدث عن التجنيد الإجباري والرواتب

وقال الجولاني عند سؤاله عن مصير التجنيد الإجباري في مقطع متداول التواصل الاجتماعي: "لازلنا ندرس الأمور، مبدئيا سيكون تطوعيا، نحن غير مضطرين أن نثقل كاهل السوريين بقضية كابوس التجنيد الإجباري".وأضاف: "ممكن في الخطر الشديد أن تكون هناك تعبئة عامة".وفي تصريح آخر، قال الجولاني إنه تتم دراسة العمل على رفع الرواتب في بنسبة 400 في المئة.ومنذ وصول هيئة تحرير إلى دمشق بقيادة الجولاني، تركزت الأنظار على خطاباته ورسائله الموجهة للداخل السوري، وتنوعت الآراء حول هذا الخطاب، فبينما وصفه بالاعتدال، رأى آخرون أنه لا يزال يحتاج إلى وضوح يبعث الطمأنينة في قلوب السوريين.