بحثا عن سجناء.. تركيا ترسل فريق إنقاذ إلى سجن صيدنايا السوري

وأوضحت آفاد في بيان نشرته "الاناضول"، أن إرسال فريق البحث والإنقاذ يأتي بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن.وأضاف البيان أن الذي سيصل إلى سجن صيدنايا، سيجري أعمال بحث عبر أجهزة متطورة.ولفت البيان إلى أن سيتكون من 80 شخصا، وسيبدأ أعمال البحث فور الوصول إلى السجن الذي يبعد عن مركز دمشق مسافة 30 كيلو مترا.وفي 8 ديسمبر/ كانون الجاري، سيطرت الفصائل السورية على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة .