مصر والأردن يؤكدان ضرورة بدء عملية سياسية في سوريا

وشددا على "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها وعلى أهمية دعم السورية، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية".جاء هذا خلال استقبال السيسي، الإثنين، لعاهل الأردن.ومصر والأردن عضوان في الاتصال المعنية بسوريا، التي تضم أيضا السعودية والعراق ولبنان وأمين عام جامعة .وتطرق الجانبان إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية وأكدا "على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط".وقال السفير محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنهما "أكدا في هذا الصدد الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومحاولات على حل الدولتين أو المماطلة في التوصل إليه".وفيما يتعلق بلبنان، أبدى السيسي والملك عبد الله ترحيبهما باتفاق وقف إطلاق وحثا جميع الأطراف على التحلي "بالمسؤولية لوقف التصعيد الجاري في المنطقة".