دعوة لاجتماع طارئ في دمشق.. ماذا يحصل؟

نيوز – دولي

أعلنت الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، عن مبادرة من 10 نقاط لبناء سوريا الجديدة، فيما دعت لعقد اجتماع طارئ للقوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الذاتية لشمال وشرق سوريا وتابعته نيوز، ان "المبادرة تضمنت المطالبة بوقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبناء".

وتضمنت المبادرة أيضا التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للثروات والموارد الاقتصادية بين كل المناطق السورية وضمان السكان الأصليين والمهجرين قسرا إلى مناطقهم.

وأكدت مبادرة الذاتية على ضرورة المشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية.

وقالت في البيان "مع سقوط النظام البعثي المستبد، دخلت سوريا مرحلة جديدة ومن أجل أن نتمكن من الخروج من هذه الفترة الانتقالية بنجاح علينا أن نتكاتف وأن نتوحد ونعمل من أجل رسم خارطة طريق مشتركة".

وأضافت: أن "سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا يجب أن تنتهي وأن يشارك جميع القوى السياسية في بناء سوريا الجديدة بما فيها الفترة الانتقالية، لذا ندعو جميع الأطراف السورية إلى إعادة النظر في مقارباتها تجاه بعضها البعض، ووضع المصالح الوطنية المشتركة فوق كل الاعتبارات".

وتابعت "انطلاقا من هذا المبدأ، نرى أن التعاون بين الذاتية الديمقراطية والإدارة السياسية في دمشق سيكون في مصلحة جميع السوريين، ويسهم في تسهيل الخروج من هذه المرحلة العصيبة بنجاح".

وأدناه بنود مبادرة الحوار السوري لبناء سوريا الجديدة:

1-الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية وحمايتها من الهجمات التي تشنها الدولة التركية ومرتزقتها.

2-وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبنَّاء.

3- اتخاذ موقف التسامح والابتعاد عن خطاب الكراهية والتخوين بين السوريين، فسوريا بلد غني بمكوناته وأطيافه ويجب الحفاظ على هذا الغنى والتنوع على أساس ديمقراطي عادل.

4-عقد اجتماع طارئ تشارك فيه القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية.

5-المشاركة الفعالة للمرأة في العملية السياسية.

6- نؤكد على أن الثروات والموارد الاقتصادية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية باعتبارها ملكا لجميع أبناء الشعب السوري.

7-ضمان السكان الأصليين والمهجرين قسرا إلى مناطقهم والحفاظ على إرثهم الثقافي وإنهاء سياسات التغيير الديمغرافي.

8-مع التطورات التي حصلت في سوريا، نؤكد على استمرارنا بمحاربة الإرهاب لضمان عدم تنظيم داعش وذلك بالتعاون المشترك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي.

9-إنهاء حالة الاحتلال وترك القرار للشعب السوري لرسم مستقبله وتطبيق مبدأ حسن الجوار.

10-نرحب بالدور البناء للدول العربية، والأمم المتحدة، وقوى التحالف الدولي، وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونحثهم جميعا بأن يؤدوا دورا إيجابيا وفعالا في تقديم المشورة والدعم للشعب السوري، وتقريب وجهات النظر بين أطيافه ومكوناته بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن السوري.